脫下醫師袍遠赴加拿大學藝術 李淑惠作品充滿力與美

2018-08-20 09:14

〔記者張忠義／高雄報導〕脫下醫師袍遠赴加拿大學藝術的牙醫師李淑惠，成為全職的藝術工作者，今天返鄉舉辦「體-李淑惠雕塑繪畫展」，由於行醫時熟悉人體肌理，作品更充滿力與美，獨樹一格。

李淑惠雕塑及油畫作品，今天起在高雄市林森三路172號遠雄博物分館揭幕，展出20多件雕塑及繪畫作品，個展主題「體」從「舞者系列」、「衝刺」、「沈思」、「憩」等雕塑作品，透澈觀察人體肌理，做工細膩。

李淑惠也藉畫筆記錄遊歷各國足跡，透過寫生搭配油彩點描及色彩堆疊，忠實傳達內心感受，作品令人驚豔。

李淑惠遠赴加拿大學藝術，也涉獵音樂，她在開幕茶會上還當場與高雄市牙醫師公會會員同台演奏薩克斯風組曲，饗樂與會來賓，展現她多才多藝的一面。

由於她有醫師的歷練，比起其他藝術家更瞭解人的體態，雕塑作品幾乎是在掌握經絡血脈下創作，充分展現柔美的姿態和動態的肌理，油畫畫作也充滿活力，件件都是她的嘔心瀝血之作，好像她的孩子一樣，各有特色，她都很珍惜。

李淑惠的繪畫也一樣精彩，透過藝術家在世界各地的遊歷體驗所轉化的內心感受，並藉由實地寫生再運用油彩點描及色彩堆疊的印象派風格，呈現她欲透過畫來訴說的種種，李淑惠的畫作中也有不少運動類型的作品，例如高爾夫球、自行車及舞者等，可謂是獨樹一格。

李淑惠雕塑及油畫作品，讓各界一起透過身體雕塑和行旅體驗來感受人生的創作，一起享受她帶來的這股豐富生命力。