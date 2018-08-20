08/20 各報重點新聞一覽

林穎欣（右起）、呂紹全為台灣摘下亞運首面金牌。（路透）

2018-08-20 06:24

自由時報

亞運射擊 射倒中國 台灣首金入袋

好的開始，是成功的一半！台灣代表團昨在二○一八年雅加達─巨港亞運正式開賽就傳佳績，十九歲林穎欣、二十一歲呂紹全在巨港進行的射擊十公尺空氣步槍混雙項目，以破大會紀錄的四九四．一分打敗中國隊四九二．五分，替台灣進帳本屆亞運首金。另在雅加達賽場的武術、跆拳道品勢，共進帳三面銅牌。

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中國內陸湖泊搬運船 越界澎湖 動機可疑

航行中國內陸湖泊的中國湖南籍「湘漢壽輔0515號」搬運船，昨竟越界至澎湖海域，被澎湖海巡隊查獲，由於湘號船上無任何漁具及魚貨，出現我國海域極不單純，海巡偵辦人員懷疑該船肩負情蒐任務或走私，人船扣回釐清疑點，這也是澎湖海巡首度查獲中國湖南籍的搬運船。

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反對聘管中閔 台大校長候選人提假處分

台大校長遴選爆出候選人兼職資訊揭露不全、未落實利益迴避等諸多爭議，監察院調查有重大瑕疵而造成遴選不公，近日對台大及教育部通過糾正案；更引人注意的是，有台大校長遴選的候選人已對法院聲請假處分，要求教部不得未重啟遴選就發聘台大校長，必須先釐清台大遴選爭議，不能漠視法律程序、恣意濫權發聘。

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蘋果日報

憲哥獨子 嗆炸北市府 警火速約談 天王震怒：就直接抓去關

「女友生病 要是沒好起來 我就做炸彈 炸台北市政府 全民賠罪」！綜藝天王吳宗憲19歲獨子吳睿軒在個人IG上發恐嚇文，引發軒然大波，言論恐已觸犯《刑法》恐嚇公眾罪，可能面臨兩年以下有期徒刑，吳睿軒昨稍晚已前往市刑大接受訊問。吳宗憲怒批兒子犯了王八蛋的錯誤：「就直接抓去關啊！」

酒駕害己 蛙人醉撞 稚女亡 酒測高達1.16 3歲女站機車踏板

5歲女童在路邊驚嚇大哭「我要回家！我要回家找爸爸！」這名女童的爸爸是服役於海軍陸戰隊的蛙人，前晚竟酒駕騎車，載著女童與3歲妹妹，撞上計程車，父女3人彈飛逾2公尺，妹妹送醫不治、5歲女童輕傷，蛙人爸爸命危，抽血酒測值高達1.16毫克！反酒駕團體說，爸爸不應該酒駕，連累無辜小孩，這是非常糟糕的行為，立院應盡速提高罰則。

聯合報

中華代表團首日開紅盤 1金3銅入袋

雅加達亞運競賽全面展開的第一天，中華代表團就開出紅盤，小將呂紹全、林穎欣在十公尺空氣步槍混合團體賽射下中華代表團本屆第一金，加上武術男子長拳、跆拳道品勢皆奪銅牌，以一金三銅作收，寫下台灣在亞運開賽第一天就奪金的紀錄。

國中台灣史占比增至二分之一？ 課審沒過

教育部課審大會昨天續審社會領域課綱，對各界關注的「台灣史占比從歷史學習時數的三分之一提升至二分之一」提案，歷經兩個小時討論，在場卅八課審委員經過兩輪表決，提案遭否決，最後維持現行國中歷史課程占比確定不變，即台灣、中國和世界各分域仍各占學習總節數的三分之一。

中國時報

亞運首日 中華隊射下第一金

2018年雅加達亞運19日正式展開各項賽事，中華代表團首日就傳捷報，先是蔡澤民在男子武術長拳摘下銅牌，接著呂紹全、林穎欣也於射擊10公尺空氣步槍混合團體賽，以創大會紀錄的494.1分，射下我國本屆首金，接著跆拳道品勢男子個人陳靖、女子團體賽添得雙銅，首日中華隊就有1金3銅落袋。

兩岸求同存異 創造雙贏 賴揆盼中 如太陽溫暖台灣

行政院長賴清德上周五（17日）接受本報專訪時，針對兩岸關係提出新論述指出，兩岸現階段應該「求同存異」，「用對話取代對抗」、「用交流取代圍堵」。他以「北風和太陽」的寓言故事比喻，希望中國扮演「太陽」，對待台灣應像「太陽」一樣溫暖，共同為兩岸創造「雙贏」，達到和平發展的目標。