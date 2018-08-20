南部5縣市大雨特報！ 未來一週天氣皆不穩

今日台灣各地持續受到西南風影響，水氣多導致各地天氣不穩定，南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-08-20 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣各地持續受到西南風影響，水氣多導致各地天氣不穩定，南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，局部地區並可能有大雨出現；而中部、東半部地區及基隆北海岸整天也偶而會有局部降雨。溫度部分，各地高溫普遍落在32至35度。

中央氣象局指出，因西南風及對流雲系發展旺盛，南部地區有機率發生局部大雨，今日凌晨4點25分對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，提醒民眾需注意雷擊和強陣風。而在中午過後，各地易有雷陣雨出現，在熱力作用加乘之下，容易發生局部大雨或豪雨發生，呼籲民眾留意短時強降雨，前往山區及河川附近活動也要多加留意溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

第19號中度颱風「蘇力」在今日凌晨2點時位於琉球東方海面，行進方向由西北西朝日本九州南方海面接近，對台灣無直接影響；第20號輕度颱風「西馬隆」位於關島東北方620公里的海面上，朝西北西方向往日本移動，對台灣亦無直接影響。

今日空氣品質部分，北部空品區於對流雲系發展前易有光化反應致臭氧生成，北部、竹苗空品區以及馬祖、金門地區為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區以及澎湖地區為「良好」等級。

週二至下週日（21日至26日）台灣地區仍位於季風低壓的影響範圍內，西南風稍減弱，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，氣溫方面，各地高溫約32至35度。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 26 ~ 33 25 ~ 32 26 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）