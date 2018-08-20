北美館擴建又添變數 文化部：須經審議才可執行

文化部15日向北市府來函，指該處鄰近圓山考古遺址，要求應依「文資法」送審才可執行，也讓文化局明年編列的2900萬元的統包規劃設計費面臨無法執行窘境。（記者鍾泓良攝）

2018-08-20 00:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕座落於台北花博美術園區的台北市立美術館因為展間空間不足，市府今年宣布要花53億元擴建，計畫興建北美館二館。然而文化部15日致函市府，指該處鄰近圓山考古遺址，要求應依「文資法」送審才可執行，也讓文化局明年編列的2900萬元的統包規劃設計費面臨無法執行窘境。而值得一提的，台北市長柯文哲18日才剛宣布要在花博公園施工的「黃信介紀念廣場」也受影響，文化局建議相關單位應將設計、規劃提至文化部審議再執行。

民進黨議員許淑華則說，柯文哲之前到黨團報告重大預算時，她就有問過這件事情，但文化局長鍾永豐及柯文哲都辯稱擴建位置不在圓山遺址上，所以無須向文化部送審，揚言若文化局無法說服文化部，那她主張保留預算科目，刪除預算至1元。

文化部8月15日發函給文化局，指該區位於國定圓山考古遺址範圍內，要求依「國定圓山考古遺址監管保護計畫」管制規範內容及「文資法」第58條第2項規定，送文化部審議通過後才可執行；而未在遺址範圍內，去鄰近的設施則同樣要先調查工程地區有無考古遺址，而當施工發見疑似考古遺址時，應即停止工程。

文化局官員指，國家遺址屬於文化部所管，美術館園區、黃信介紀念廣場都應該向文化部報備，目前已經建議局內科室、公園處及民政局將設計規劃提至文化部，經同意後再施作。

不具名市府官員指出，花博公園當初是覆土數十公分，原訂在花博結束後就挖除，並就提出整體上位計劃；豈料市府8年都沒動作，如今北市府要在花博、美術館大興土木，文化部勢必會要面對把整個花博公園覆土移除的承諾。但上周晨會時府內高層信誓旦旦地說，已經跟文化部談好了，絕對沒問題。

「柯市長也仍要守法。」熟悉圓山遺址的成功大學考古學研究所教授劉益昌說，圓山遺址實際範圍遠比指定範圍大，認為文化局有責任善意提醒各局處把法律顧好；他更無奈地說說，之前已再三告誡市府，但工務局7月仍把圓山遺址文化層挖壞，盼能夠以此為戒。

市府今年3月宣布擴建北美術館計畫，打造台北當代藝術園區，然而北市府原本有意將原民風味館拆除，移至西北側的圓山舊兒童育樂中心，但該區同為圓山遺址，市府卻「未審先發包」，遭文化部制止；而工務局7月拆除涼亭時，又因挖掘到地下遺址導致大量陶片遭文化部勒令停工，也導致原民風味館替代方案受阻，原住民議員也揚言，若沒有配套，絕對不同意北美館擴建。