豐原大道八段淹水 花博工區包商連夜協助受災戶清理

軟埤溪溪水暴漲造成豐原大道八段嚴重淹水。（鄭文鑫提供）

2018-08-19 23:55

〔記者歐素美／台中報導〕今天下午4點多，大雨造成台中市豐原區豐原大道八段水淹至大腿，沿途100公尺共14戶受災，直到下午6點多雨逐漸變小，溪水退去才恢復正常；水利局表示，因農田水利會在大雨時關閉上游取水口，造成軟埤仔溪溪水暴漲，花博豐原園區第五工區承包商未警覺立即全部開啟下游閘門才造成淹水，廠商於晚間已派員到場協助受災民眾清理住家，並允諾賠償。

豐原區豐圳里長鄭文鑫表示，今天下午4點多，因大雨造成軟埤溪溪水暴漲，溪水溢出花博第五公園的公園，淹到豐原大道八段，水深及大腿處，造成附近多戶民宅受災，以前從未有這種狀況，直到晚上6點多，雨勢變小，水勢才逐漸退去。

水利局長周廷彰表示，今天下午石岡及東勢區下大雨，台中農田水利會依慣例封閉上游取水口閘門，造成雨水往下游的軟埤溪流下，因花博第五工區的包商反應太慢，未立即全部開啟下游的閘門，致軟埤溪水暴漲，才淹到豐原大道八段，造成沿路約100公尺、14戶受災，直到晚上6點多，雨勢變小，積水才退去。

周廷彰也與廠商到豐原大道向受災戶致歉，廠商並允諾賠民眾損失，晚上10點左右，廠商已派員到受災民眾家中，協助受災戶清理住家，以儘快恢復正常生活。

豐原大道八段水淹至大腿。（鄭文鑫提供）