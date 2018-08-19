捕獲罕見3米長「紡車索」 漁民歸功鄭成功

捕獲罕見大尾「紡車索」，漁民認為國姓爺聖誕在即，這是國姓爺傳達的吉兆，將擇期放生。（記者蔡文居攝）

2018-08-19 23:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市漁民林忠民在台南鹿耳門溪口捕獲一條長得像大鰻魚的怪魚，漁民俗稱「紡車索」，長度達3米多，重約11台斤，十分罕見，漁民認為國姓爺聖誕在即，這是國姓爺傳達的吉兆，將擇期放生。

本身也是鹿耳門溪口鎮門宮管理人的林忠民說，這隻「紡車索」約有十尺長，相當於3公尺多，有11台斤重，他捕魚數十年，第一次捕獲這麼大尾的「紡車索」。

林忠民說，農曆7月14日（國曆8月24日）為國姓爺聖誕，今年鎮門宮在農曆7月13日及14日兩天舉辦有祝壽大典暨普渡祈福消災法會，並將於鹿耳門溪河口放生國姓魚（虱目魚）苗，在這時候捕獲這麼大尾的「紡車索」，這應該國姓爺傳達的吉兆，屆時也會一起將牠放生。

「台工漁樂園」執行長李進添表示，「紡車索」棲息於河口、海岸，常出現於鹽水溪口及鹿耳門溪口，為「裸胸鯙屬」中的一種魚類，在台南沿海及河口，漁民在定置網捕獲「紡車索」，通常都是1米多，很少有2、3米的，而3米以上的則是非常少見。

他說，「紡車索」屬夜行性，十分兇猛，牙齒非常銳利，被咬到十分疼痛。因現在鰻魚愈來愈來，漁民一般都抓到3、5斤的「紡車索」，索性將牠充當鰻魚來燉補吃，肉質很細嫩，吃起來口感也不錯，只是魚刺比較多。市場上幾乎沒有在買賣，因此並無買賣的行情。