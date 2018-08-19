世界混雙圍棋最強戰 台灣棋手黑嘉嘉等4人參賽

參加「2018世界混雙圍棋最強戰」台灣隊的黑嘉嘉7段、林君諺7段組合。（記者林翠儀攝）

2018-08-19 23:16

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕2018世界混雙圍棋最強戰預定20日在東京正式開戰，今年共有日台中韓4國8組男女職業棋手將透過3輪決戰，取得挑戰權與上屆冠軍中國的於之瑩、柯潔爭奪最強王座。

台灣隊今年由「紅面棋王」周俊勳領軍，派出黑嘉嘉7段、林君諺7段，楊子萱2段、王元均8段上場，旅日棋手謝依旻6段則加入日本隊與高尾紳路9段配對。

主辦單位日本雙人圍棋協會19日在東京舉辦開幕式並進行分組對戰抽籤。世界混雙圍棋最強戰將分兩天進行3輪本賽，最後與於之瑩與柯潔兩人挑戰最強王座。抽籤結果第一輪本賽，台灣隊的楊子萱、王元均將對日本隊的上藤澤里菜4段、一力遼8段，黑嘉嘉、林君諺則對上中國隊的芮乃偉9段、陳耀燁9段。以日本隊參賽的謝依旻今年與高尾紳路配對，將對上目前南韓最強的棋手崔精9段、朴廷桓9段。

周俊勳表示，黑嘉嘉和林君諺的配對實力不錯，可惜在賽前缺少練習時間，至於楊子萱和王元均在年初的比賽已有搭檔經驗，這次來日之前也有進行過一整天的練習感覺情況還可以，因為對手實力都非常強勁，不過「實力」在混雙賽中，並不完全是最重要因素，默契還是最關鍵的。

周俊勳還說，8組配對實力最很堅強，每組都很有希望，哪組成為冠軍都不會覺得意外。

黑嘉嘉在接受訪問時表示，首輪對戰的芮乃偉和陳耀燁都是9段，以前和芮乃偉的個人戰從來沒有贏過對方，不過她還是希望能拿下好成績。第一次參加混雙賽的林君諺則表示有點緊張，但會全力以赴。

去年同項混雙賽與日本棋王井裕太9段配對拿下冠軍挑戰權的謝依旻，今年重新與高尾紳路9段配對，謝依旻表示，幾天前與高尾老師練習過幾次，在練習中學到很多東西，希望練習的成果能在本賽中表現出來。

參加「2018世界混雙圍棋最強戰」台灣隊的楊子萱2段、王元均8段組合。（記者林翠儀攝）

加入日本隊的旅日棋手謝依旻今年與高尾紳路9段配對。（記者林翠儀攝）

2018世界混雙圍棋最強戰19日進行首輪比賽抽籤，黑嘉嘉與林君諺抽到與中國隊的芮乃偉、陳耀燁進行對決。（記者林翠儀攝）