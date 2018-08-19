彰化公墓鬼月禁葬 民憂要蓋火葬場

2018-08-19 23:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉第一公墓原本是禁葬20年公墓，2年前因為抵制成立火葬場，埔鹽鄉公所重新開放土葬，不過近日有民眾發現公墓入口，又悄悄的貼上禁葬令，民眾以為是不是鬼月到了才禁葬，不過也有村民擔心，是要為蓋火葬場做準備。對此彰化縣政府表示，禁葬跟鬼月無關，也不可能在此成立火葬場。

彰化縣是國內少數無火葬場縣市，遺體必須載到鄰近南投、台中縣市火化，造成死者親友弔祭時不便，多年來雖有6個鄉鎮市公所願意提供土地興建火葬場，但都因為當地民眾抗爭而告吹，為解決長年棘手問題，縣長魏明谷就任之初曾屬意已禁葬20年，佔地2.6公頃的埔鹽鄉第一公墓成立火葬場，不過當地民眾組成自救會抗議，狀告縣議會，公所也恢復土葬抵制。

自救會會長施來平說，2年前與縣府達成協議，希望火葬場不會蓋在此地，埔鹽鄉公所也願意開放土葬一起抵制，未料今年六月，鄉公所在未通知下於公墓入口張貼「禁葬」公告，致電公所，對方也未說明原因，由於彰化火化場選址仍未確定，這張禁葬令一下，不免人心惶惶。

彰化縣政府民政處處長陳逸玲表示，考量地方民眾要求，埔鹽鄉第一公墓早已排除成立火葬場可能，雖然彰化成立火葬場勢在必行，不過未來不管要建在何處，縣府都會和居民協商取得同意。

埔鹽鄉長楊福地說，第一公墓本來就禁葬多年，當地雜草叢生，早已不適合土葬，是因為抵制設立火葬場才撤除第一公墓禁葬令，今年6月確定此地不會成立火葬場，所以才再頒佈禁葬令，以防不知情民眾進行土葬。

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