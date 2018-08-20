暖心！大溪人「燕」福不淺，「接」招黃金各顯神通

大溪群燕紛飛，集體棲息在康莊髣電線密密麻麻、好壯觀。（記者李容萍攝）

2018-08-20 00:16

〔記者李容萍／桃園報導〕燕子是台灣最常見的候鳥，許多人見怪不怪，在桃園市大溪老城區隨處看到燕窩，經估算大溪的燕窩數至少有1500個以上，燕子數也有1萬多隻，牠們從3月起歷經做新巢或修補舊巢、繁殖期、產卵、孵化及學習飛行後於9月間才會離開避冬；每天早晨燕子吱吱喳喳叫，無比熱鬧，傍晚時分則群燕紛飛、密密麻麻占據在老城區的電線上，景象壯觀。

原本大溪地區的燕子大都居住在大溪橋下，街頭住家的燕子並不多見，在近20年前市區街頭燕子突然大量增加，經已退休的前公所工務課長張清萬調查發現，當時大溪橋（現為大溪觀光吊橋）發生斷裂，讓燕子四處紛飛，近20年來，這飛來的「燕」福，許多大溪人從排斥、討厭燕子，到張開雙手歡迎燕子，以市區康莊路、慈湖路、民權東路和秦溪老街等道路最多，讓燕子一代又一代成為大溪人生活的一部分。

每年燕子於建物屋簷下築巢育雛時期，燕子的便便也困擾著燕巢下的店家，邇來曾發生店家搗毀燕巢，有些民眾因不滿家燕的排泄物滴落於地面而破壞鳥巢、造成幼雛死亡；桃園市野鳥學會為此宣導民眾若在意環境衛生，可在燕巢下方加設板子盛接排泄物，待幼雛順利離巢、家燕離開之後，再清除板子。

為解決這個惱人課題，從桃園升格前的大溪鎮長曾榮鑑到現任大溪區長黃睿松等歷任首長，近20年來除加入宣導店家在鳥巢下墊紙板或木板，慢慢解決鳥類排洩問題後，店家也發現燕子會吃蒼蠅、蚊子，家裡的害蟲跟著減少，讓人與燕子能和平共存。

有趣的是，這些「燕」福不淺的店家不趕鳥，還發揮「廁」隱之心，各顯神通，設計燕子專用「糞斗」，有人在「土燕巢」下方釘木板、紙箱盛裝燕子便便，或高掛塑膠籃子只為迎「接」燕子撒下的「黃金」。

燕子最喜愛在店家的騎樓屋簷築巢育兒。（記者李容萍攝）

大溪群燕紛飛，集體棲息在康莊髣電線密密麻麻、好壯觀。（記者李容萍攝）

大溪群燕紛飛，集體棲息在康莊髣電線密密麻麻、好壯觀。（記者李容萍攝）

大溪群燕紛飛，集體棲息在康莊髣電線密密麻麻、好壯觀。（記者李容萍攝）

燕子最喜愛在店家的騎樓屋簷築巢育兒。（記者李容萍攝）

大溪老城區的店家各顯神通，設計燕子專用「糞斗」，以迎「接」燕子從天撒下的「黃金」。（記者李容萍攝）

大溪老城區的店家各顯神通，設計燕子專用「糞斗」，以迎「接」燕子從天撒下的「黃金」。（記者李容萍攝）

大溪老城區的店家各顯神通，設計燕子專用「糞斗」，以迎「接」燕子從天撒下的「黃金」。（記者李容萍攝）

大溪老城區的店家各顯神通，設計燕子專用「糞斗」，以迎「接」燕子從天撒下的「黃金」。（記者李容萍攝）