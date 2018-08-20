中壢老街溪河岸 快樂動物派對裝置藝術有夠旺

當代藝術家洪易 的參展作品「招財貓」。（記者李容萍攝）

2018-08-20 00:44

〔記者李容萍／桃園報導〕「2018桃園產業藝術節」以「Re：ART再製造」為題，即起至26日在中壢老街溪新明橋、中央橋間的老街溪河岸公園展出運用工業材料製成藝術品15件，呈現具有特色的公共藝術，其中有13件作品，包含當代藝術家洪易利用彩繪鋼板雕塑創作的快樂動物派對裝置藝術，「大旺狗」、「有狗旺」、「馬上發財」、「招財貓」等4組作品，展期結束將原地保留配合「桃園地景藝術節」活動展至9月30日。

文化局視覺藝術科長羅炤月指出，洪易擅長創作生動有趣的立體雕塑，作品採用大膽的彩繪圖騰、符號運用，並挑戰更多樣的台灣民間獨特元素，從中可以感受到強烈的台灣味，作品交互層疊著民俗文化的圖騰及象徵，而藉由鋼板彩繪創造出一種不同以往的視覺驚豔，更充分表現他對生活事物的幽默感，讓民眾近距離感受創作的熱情。

「大旺狗」、「有夠旺」是象徵洪易對市民祝福，願大家狗年「旺財」、「旺福」、「好事旺旺來」；「馬上發財」，馬上元寶將中文字「黃金萬兩」轉化為創作元素；「招財貓」身上的變形圖騰集結繽紛色彩，雙面五官的表情可愛逗人，件件都吸睛。

老街溪河岸公園是桃園機場捷運A22老街溪站的公園腹地，市府工務局重新檢視各項基本設施，進行綠意空間景觀改善工程，除針對基地內原有樹木進行土壤改良，並挑選樹型優美的大樹，採用全樹型移植方式移植到公園，目前公園移植喬木生長良好，河岸公園形成綠意盎然，園區種植烏臼、流蘇、苦楝及朴樹等，皆為台灣原生種，讓民眾四季皆可欣賞到，不同的綠帶景觀風貌。

當代藝術家洪易 的參展作品「馬上發財」。（記者李容萍攝）

當代藝術家洪易 的參展作品「大旺狗」。（記者李容萍攝）