天然ㄟ尚好！頭城「不見天」山泉水 相傳泡茶超甘甜

位於台二線省道旁的山泉水取水口，水質清澈沁涼，取水地點又方便，民眾口耳相傳下成了茶友的最愛。（記者張議晨攝）

2018-08-19 23:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「天然ㄟ尚好！」宜蘭縣自來水接管率達九成，但自來水硬度高，不少民眾仍偏愛山泉水；宜蘭縣頭城鎮有座山泉水取出口，水質清澈沁涼，相傳泡茶更能凸顯茶香，連西部民眾都慕名而來，因取水口就在路邊，且完全免費，有茶友笑稱是另類的「良心山泉水」。

位於台2線濱海公路約134公里處，有座水龍頭矗立在路旁，雖然不起眼，但水質沁涼，且幾無雜質，茶友走告下，都知道該處山泉水，常見汽機車停放在旁，民眾提著水桶下車取水，還有桃園、台北等民眾聞訊，專程載著水桶取水。

該處水龍頭，存在路旁已有近30年時間，往上溯源，水源最早則可追溯至日治時期。頭城鎮民代表林連生解釋，早期日本人在頭城駐軍，為了飲水，於是在蟾蜍山南側山壁鑿洞，再鋪設管線飲水，就成了該處山泉水的由來。

林連生說，日軍撤除後，水源頭曾是地主的灌溉用水，30多年前，台二線路邊攤販另外接管，將泉水引至大馬路旁，供過路客沖洗使用。

因水源頭「不見天」，終年維持沁涼、清澈、甘甜，取水口就在大馬路旁，不用上山覓甘泉，且完全免費，口耳相傳下成了茶友的最愛，連西部茶友都慕名而來。

「天然最好！」郭姓茶友說，自來水雖然方便，但會有股「消毒水味」，這道山泉水卻沒有異味，泡起茶來，茶香更顯甘甜，喝習慣以後，再也回不去了。