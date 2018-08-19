長榮航空與空服員工會17度協商 著重誠信條款

2018-08-19 22:53

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會今天下午展開第17次團體協商會議，擔任主席方的長榮航空提案，首先討論團體協約草案的誠信條款，再由工會釋疑新增修的團體協約條款，後續並討論工會提出的保障飛時、特休加給獎勵金等議題。

誠信條款方面，公司依職安法規範，須事先預防、規劃、採取必要安全衛生措施，避免員工執行職務因他人行為身體或精神遭受不法侵害；長榮航空主張，工會應約束會員不得因工會事務或活動「挑唆會員背離忠誠義務」，或對資方員工有歧視、霸凌、人身攻擊等任何違法侵害行為。經雙方討論後，工會將於下次會議提出對案，工會同時要求資方將「禁搭便車條款」攜回研議。

長榮重申，公司對於員工一視同仁、平等對待立場不變，基於會議有效進行的原則，建議工會針對特別重視禁搭便車的前提事實，例如特休加給兩小時、日支費調整、增加年度休息日，應先行實質討論完畢。

有關工會提出新增、修正的團體協約條款，經逐一釋疑後，將於日後進行實質討論，勞資雙方也表達相互尊重，雙方均可提出新增或修正其他條款等訴求。

在每月保障飛行時數為60小時議題方面，經討論後，工會仍對部分規範有疑慮，須攜回研議；有關特休核給2小時飛行津貼議題，則因時間因素未續行討論。

長榮表示，自去年4月開始，每個月均與工會進行團體協商會議，期盼雙方能持續理性溝通，共創勞資和諧，本次會議也已約定下次協商時間為9月26日。