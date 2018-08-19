記得帶傘！明全台降雨機率高 午後留意局部大雨

明天各地天氣不穩定，午後留意局部大雨，提醒民眾外出記得帶傘，以防萬一。（資料照）

2018-08-19 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）天持續受西南風影響，全台降雨機率高，午後各地有局部大雨或豪雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具；高溫約31至35度。第19號颱風「蘇力」及第20號颱風「西馬隆」持續往日本移動，皆對台灣無直接影響。

中央氣象局預報，明天持續受西南風影響，全台天氣不穩定，中部、東部、基隆北海岸有局部短暫陣雨；南部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，其餘地區為多雲到晴；午後熱對流旺盛，各地有局部大雨或豪雨，提醒前往山區、河川活動留意溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣溫方面，明天中南部受到降雨影響，高溫略降，約31至33度；北部、東部高溫約32至35度，外島約32至34度，但各地尚未降雨前，感受較為悶熱；各地早晚低溫約25至27度。

紫外線方面，明天台中市為高量級、澎湖縣為危險級，其餘地區為過量級，提醒民眾外出記得防曬、補充水分，慎防熱傷害。

空品方面，明天北部、竹苗、馬祖及金門地區為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級。

颱風消息，中颱「蘇力」及輕颱「西馬隆」位於日本琉球東方海面，預計持續朝日本前進，皆對台灣無直接影響。氣象局也提醒，受到中颱「蘇力」的外圍雲系影響，明晚北部、東半部、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動及交通往返多注意安全。

「天氣風險公司」預報，下週台灣位於低壓帶、吹偏南風，導致全台降雨機率高，其中午後熱對流旺盛，各地雨勢恐更猛烈，甚至有降下大雷雨的機會。

明天中南部受到降雨影響，高溫略降，約31至33度；北部、東部高溫約32至35度，外島約32至34度。 （圖擷取自中央氣象局）

明天台中市為高量級、澎湖縣為危險級，其餘地區為過量級，提醒民眾外出記得防曬、補充水分，慎防熱傷害。（圖擷取自中央氣象局）

明天北部、竹苗、馬祖及金門地區為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級。（圖擷取自行政院環保署空品網）