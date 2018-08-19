2018宜蘭童玩節閉幕 明年第20屆要升級進化為2.0版

蘭陽舞蹈團在閉幕表演打頭陣。（記者江志雄攝）

2018-08-19 21:11

首次上稿 20:52

更新時間 21:11

［記者江志雄／宜蘭報導］2018宜蘭國際童玩藝術節今晚閉幕，公布入園人數突破40萬人次，超越去年34萬人次，明年是童玩節第20屆，文化局希望升級進化為2.0版，再掀起另一波熱潮。

閉幕式中，各國團隊帶來「樂遊童玩．水蘭陽」聯演，再用各自語言和大家道別，宜蘭縣代理縣長陳金德帶領大家持火把遊園，現場瀰漫著淡淡離別傷感，最後在冬山河親水公園紅磚廣場，施放寫滿祝福文字的夜光氣球，相約明年再見。

陳金德說，近幾年來，童玩節遊客數有下滑趨勢，今年有40萬8000多人，出現止跌情形，他認為是個轉折點，顯示活動又受到大家喜愛，開辦以來歷屆遊客總數達到970萬人次，希望明年入園人數超過今年，讓總遊客數突破1000萬人次，他提議參加過童玩節外國團隊，可成立「兒童聯合國」，總部就設在冬山河親水公園。

童玩節明年邁入第20屆，文化局提出「童玩節2.0」升級進化構想，以全新風貌重新出發，局長李志勇說，2.0版除了持續深化「兒童夢土」的活動初衷，也要與地方展館、全縣12鄉鎮市結合，經由文化旅遊概念，串聯在地特色，提供全新玩法，相關細節尚待討論，請各界拭目以待。

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