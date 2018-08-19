大甲蔣公路夜市美食饗宴 辦桌品嚐排隊小吃

蔣公路夜市舉行美食饗宴，讓在地小吃上桌。（記者張軒哲攝）

2018-08-19 22:52

〔記者張軒哲／台中報導〕營業逾四十年大甲蔣公路夜市是海線歷史最悠久的夜市，雲集多間排隊名店，台中市府為推廣台中小吃特色，推出夜市美食饗宴系列活動，今日夜間在蔣公路夜市舉辦壓軸場次，以辦桌方式讓民眾品味夜市小吃，安排十餘道小吃跟冷飲，市長林佳龍共襄盛舉，推廣台中美食。

為迎接台中世界花卉博覽會，推廣台中小吃特色，市府經發局推出夜市美食饗宴系列活動，前二場由中華路觀光夜市與昌平夜市分別於六月、七月舉辦，以傳統辦桌方式完整呈現夜市美食，獲得廣大迴響。

大甲蔣公路觀光夜市是系列活動壓軸場次，蔣公路夜市緊鄰鎮瀾宮，是甲安埔甚至苗栗縣苑裡鎮居民品嘗小吃好去處，有多攤排隊名店，粉腸、楊桃汁、肉圓、炸物、滷味、麵線等台灣小吃應有盡有，是隨大甲著名地標鎮瀾宮所發展出的觀光夜市，營業至今已超過四十年，是海線地區極具歷史文化意義的夜市，也是原台中縣第一場依「台中市攤販集中區設置管理自治條例」取得營業許可的新申請道路型攤販集中區。

每年農曆三月媽祖繞境，夜市人潮蜂擁。台中年底將舉行花博，外埔園區鄰近大甲，市府盼藉此推廣活動，讓遊客白天逛花博，晚上到夜市大啖美食。

夜市主委林嘉偉表示，大甲蔣公路觀光夜市積極配合市府政策，改善環境與衛生、自理組織、創新經營、營業氣氛活絡，值得遊客造訪。

包括市議員李榮鴻跟鎮瀾宮副董事長鄭銘坤指出，盼市府能規畫一條像鹿港的步行街，讓遊客從早吃到晚，帶動觀光。