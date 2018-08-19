中壢國民運動中心內裝曝光 30日起免費用2週

2018-08-19 21:20

［記者陳昀／桃園報導］桃園市目前已啟用2座運動中心，第3座「中壢國民運動中心」已確定8月30日試營運，可免費體驗到9月13日，除了常見的游泳池、體適能中心及各類球場等，還有露天攀岩場跟棒壘球打擊場，當天上午還有闖關活動，完成可兌換禮品及游泳健身體驗券。

「中壢國民運動中心」位於中壢區三光路光明公園內，共斥資5.6億元，其中中央補助2億元，打造出地下2層、地上7層的建物，總樓地板面積近6000坪；1樓為游泳池、SPA池，2樓為體適能中心、韻律教室、飛輪室、桌球室，3樓是綜合球場及露天攀岩場，4樓為多功能體能訓練室、棋藝閱覽室，5樓為羽球場，6樓為社區教室，7樓則是棒壘球打擊場，設置數個球道讓使用者投擲或打擊。

中壢國民運動中心執行長胡淑華表示，8月30日上午9點起試營運到9月13日止，期間平日中午起、假日上午8點起營業到晚上8點，如TRX懸吊式訓練、皮拉提斯、拳擊，以及泳訓班等多元運動課程都可免費體驗，各類球場也開放現場或電話預約3天內使用。

胡淑華指出，開幕當天上午可到5樓服務台領取限量的闖關集點卡，在中心內各點完成闖關任務，就能兌換禮品一份、游泳健身體驗券一張；試營運期間報名後續付費課程，也可享優惠價且加贈游泳健身券1張。