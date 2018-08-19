宜縣興中國中餘裕空間 校方不釋出宜縣府明擬接管

2018-08-19 22:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣興中國中校舍爭議不斷，因該校學生與班級數減少，縣府為活化校舍空間，擬將行政大樓2、3樓餘裕空間重作利用，預計明上午接管，並將管理機關改為宜蘭縣政府，但興中校方不滿，今發聲明，認為校內最多僅能空出3間教室，盼縣府暫緩；對此，縣府澄清，明不會變更管理機關，希望事情盡快落幕。

興中國中原為15班規模的校園，教室量體約為39間，但受少子化衝擊，校內3個年級僅剩6班，縣府為活化餘裕空間，擬將該校行政大樓2、3樓及涵英樓1樓檔案室收回重作運用，但不被家長及老師接受，認為縣府此舉如同強佔校舍。

縣政府8月初發文，要校方在20日清空校舍，但地方反彈，議員提案要求暫緩；9日再次發文，要求興中依「宜蘭縣縣有財產自治條例」，在15日之前提報餘裕校舍。

校方函覆後，縣府16日第3次發文，盼興中20日完成搬遷點交，若不願釋出空間，將依條例，把管理機關變更為宜蘭縣政府。

興中不滿今發聲明，指控縣府多次發函，都引發社區民眾陳抗，如今遽然函令限期接管，情何以勘？上級函復要他們20日前完成搬遷點交，此舉對校務正常運作及師生活動干擾甚鉅，盼縣府依照校務安定暫緩。

對於興中案，宜蘭縣教師職業工會今也出面力挺，工會指出，縣府對於餘裕空間，應該秉持「相同的事情為相同的對待」原則，否則就是對興中有差別對待。

對此，縣府教育處澄清，20日期限是希望興中先將餘裕空間整理出來，讓有需要的非政府組織運用；興中議題爭議至今已3個月，若校方願主動釋出，他們並不會變更管理機關，只希望事件平和落幕。

縣府說，餘裕空間活化，是因應少子化潮流的作法，各縣市都面臨這樣的問題，將來也會持續盤點各校，讓餘裕空間能有效率的活化再利用。