腦麻賣彩券曾遇搶 他不挫折職訓學自立

患有腦性麻痺的維維（黃啟維）積極參加職訓，希望學到一技之長，將來自立。（記者何玉華攝）

2018-08-19 20:50

〔記者何玉華／新北報導〕患有腦性麻痺的維維（黃啟維），從板橋高中畢業後，在板橋區文化路2段80號鄰近玉山銀行的騎樓販售刮刮樂彩券，分擔家計，曾遭遇過被搶走4萬元彩券損失的他，近來積極參加身障者職訓，希望學得一技之長自立，不讓家人擔心。

85年次的維維，在單親家庭長大，有一個已出嫁的姊姊，擔任櫃姐的媽媽早出晚歸，家境並不寬裕；高中畢業後，考上南部的國立大學，但他考量自己能力，大學恐畢不了業，又擔心加重媽媽的負擔，決定不再升學；一開始，跟著阿姨賣涼麵，等到20歲，有了賣彩券的資格，改賣彩券維生，並由家具行老闆蔡宗秦熱心提供了他騎樓落腳。

維維透過陪伴他的阿姨說，曾有一名常出現的客人，一整天都在他的攤位處聊天，卻趁著阿姨短暫離開的時間，將整個攤位翻倒，搶走4萬元彩券，由於販售盈餘是面額的10%，相當於他得賣出面額40萬元的彩券才能彌補損失；維維覺得很無奈，也因此激勵他要學習一技之長，自立自強。

維維目前參加身障3D建模的職業訓練，每天早上7點半到晚上6點的課程，上完課後，他繼續留下來練習，常待到快11點才回到家；家人擔心他體力負擔過重，近來多由阿姨顧攤，偶爾週六、日，維維也會到攤上幫忙。維維說，課程將進行到11月，他希望好好上完課，習得一技之長，將來有能力照顧自己，減少家人的負擔。