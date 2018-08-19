正義魔人矯枉過正？媽媽餵奶竟被罵「公車上不能飲食」

1名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他的朋友只是在公車上餵奶，竟被「正義魔人」以「公車上不能飲食」為由，不客氣地制止。圖為當事人所攝之公車上畫面。（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-08-19 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕搭乘捷運或公車時禁止飲食，是大眾相當習慣的規範，熱心民眾如果看到其他乘客在飲食，可能也會好心制止，但最近有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，指稱朋友只是在公車上餵奶，竟被「正義魔人」以「公車上不能飲食」為由，不客氣地制止。

綜合媒體報導，1名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他的朋友日前帶著9個月大的兒子搭乘公車，在公車上嬰兒突然肚子餓，且開始哭鬧，原PO的朋友就馬上拿出事先泡好的奶餵給兒子喝，沒想到卻被1名阿伯拍了下肩膀，不客氣地說：「公車上不能吃東西，難道你連這點知識都不知道嗎？」

原PO的朋友馬上回應：「我知道公車上不能飲食，但小孩還那麼小，肚子餓想喝奶難道我要放任他哭鬧，然後影響大家坐車嗎？」阿伯又說：「你家兒子餓是你家的事，公車上就是不能飲食，你兒子餓了你如果讓他哭鬧，就是你這個媽媽沒有做好本分！」讓嬰兒母親相當傻眼，覺得這名阿伯是「正義魔人」，在公車上餵奶並不是什麼錯事。

網友看到後紛紛回應「現在的正義魔人會不會太矯枉過正了」、「捷運上都可以餵奶了，公車為甚麼不行？」、「這位阿伯是住海邊嗎？」、「小孩還那麼小……」，而且其實公車上禁止飲食，本來就屬於勸導性質，並無法令強制規範。