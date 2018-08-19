東海岸露營區廢除統一收費標準 石梯坪馬上漲2百

2018-08-19 18:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內公有露營地收費標準統一，隨著國人露營風氣越來越盛，不少業者反映經營虧本，東海岸管理處首開第一槍，上週公告廢除轄下4個露營區收費標準，回歸市場機制，由業者提出收費標準，目前石梯坪已採新費率收費，平日營位由800元漲至1000元，假日則從1000元漲至1200元。

東部海岸風景管理處102年統一小野柳、瑞穗、石梯坪和磯崎四個露營區的收費標準，不分大小營地，平日一律收費800元，假日1000元，並開放給民間業者承租，但近幾年國內露營風氣越來越興盛，不少承租業者反映，單一收費是虧本經營，盼東管處鬆綁收費標準。

東管處表示，除了小野柳、瑞穗今年6月開始進行設施整修，預計年底施工完畢才會對外招租，石梯坪新的收費方式已上路，假日一個營位1200元、平日1000元，每個帳位容許人數擴大至6人。

磯崎因佔地小，且營區內以海水浴場為主，因此不適用新的收費標準。

東管處副處長高唐貴表示，過去同一個收費標準造成業者經營困擾，如今開放新費率也不會放任業者漫天喊價，會兼顧消費者權益；業者也要考慮到票價訂太高，遊客也不會接受，應訂定合理的淡旺季收費標準。

高堂貴也表示，國內私有露營地越來越多，有些露營地會將價格壓得很低，但有些都是非法的，公有露營地的業者要符合污水等衛生標準，還要承擔保險費用，營運成本本來就比較高。

據了解，4個露營區以小野柳佔地最大，其次是瑞穗，4個營區大小不一，最大約有50個營位，最小僅8個，其中小野柳因東管處推出夜訪小野柳行程，帶民眾觀星、欣賞寄居蟹等生態行程，最受民眾青睞。