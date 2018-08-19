歷史建築「太平買菸場」啟用 藝文休閒新亮點

歷史建築「太平買菸場」今天開幕啟用，除展示菸葉產業並設置陳庭詩紀念館，戶外並有陳庭詩的「飲食男女」鐵件作品。（記者陳建志攝）

2018-08-19 19:42

〔記者陳建志／台中報導〕歷史建築「太平買菸場」曾是太平區菸葉集散地，為讓它活化再利用，市府和文化部斥資2500多萬進行修復、內部裝修，今天由台中市長林佳龍、立委何欣純、黃國書等人舉行剪綵啟用，除規劃菸葉演繹區，還設置國際知名藝術家陳庭詩紀念館，以及在地藝文展區、太平旅遊服務中心與戶外表演區，並有小農市集展售在地農產，未來除週一和國定假日休館外，將常態對外開放，成為太平藝文休閒新亮點。

位於太平東平路的太平買菸場興建於1955年，為公賣局向菸農鑑定、購買菸葉的場所，直到1994年裁撤，因見證日治時期以來太平菸業的產業發展，加上建築構造特殊，整體空間具再利用潛力，市府文化局在2013年7月公告為歷史建築。

市府為讓老建物活化再利用，在文化部補助376萬下，斥資2500多萬進行建物整修，以及內部裝修，今天上午剪綵啟用對外開放，包括台中市長林佳龍、文化部次長蕭宗煌、台中市文化局長王志誠、太平區長陳小菲、立委何欣純、黃國書、市議員張玉嬿、何明杰、李麗華、賴義鍠、何敏誠、陳庭詩現代藝術基金會董事長劉高興與多位里長都出席。

台中市長林佳龍表示，台中過去曾是菸草重要產地，太平附近全盛時期種植菸草面積就達300多公頃，台中軟體園區過去則是菸草試驗所，文化部文創園區以前也是日治時期總督府的菸酒專賣局，大里菸葉場2年前也公告為歷史建築，雖此產業隨著時代變遷沒落，不過希望藉由修復、保存、活化「太平買菸場」等建物，見證台中菸葉產業的發展，並特別感謝何欣純立委努力推動保存並向文化部爭取補助。

林佳龍表示，「太平買菸場」除規劃菸業演繹區，讓大家了解菸草產業，戶外並種植菸草，另外規劃曾長住太平的國際知名藝術家陳庭詩紀念館，展示他利用廢五金、鐵件創作的藝術品，另外還有在地藝文展區、太平旅遊服務中心及戶外表演區，尤其在農委會協助下，規劃小農市集，展售太平在地的龍眼、竹筍、蜂蜜等農特產，希望成為太平打卡新亮點。

目前除戶外有陳庭詩的「飲食男女」鐵件作品，館內也規劃「以農立國」開幕展，陳庭詩現代藝術基金會董事長劉高興表示，未來規劃每年舉辦兩次不同主題展，展示陳庭詩的作品。

不少在地菸農今天特別到場參觀，曾種菸草30多年的太平里長陳中和就回憶，當時民生物資缺乏，每次交完菸草後，難得在買菸場外吃一顆肉丸犒賞自己的景象，稱讚市府將此荒廢多年的空間活化再利用。

一位住在南投竹山，3代種菸草的菸農蔡錫印，特別從南投到太平參觀，他說從小就幫忙種菸草，自己可說是被菸草養大的，不過2、3年前配合政府政策離菸轉作，目前改種地瓜、玉米網室番茄，看到現場展示的相關菸草收成、製作工具特別有感覺。

太平區公所表示，目前除週一和國定假日休館，每天上午8點到12點，以及下午1點到5點對外開放，邀請大家進館認識太平菸草產業和藝術品。