屏東糖廠教會吹熄燈號 教友不捨

屏東糖廠教會吹熄燈號，教會招牌卸下。（記者葉永騫攝）

2018-08-19 18:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕由知名助產士高齡96歲的向許清和所創立的屏東糖廠教會吹熄燈號了，今天在教友最後一次做禮拜後正式卸下招牌，讓教友覺得不捨。

接生過1萬多個新生兒，服務屏東糖廠30多年的屏東市知名助產士向許清和所創立的屏東糖廠教會今天吹熄燈號了，在眾多教友做完屏糖教會最後一次禮拜後，工人將屏東糖廠教會的招牌正式卸下，宣告結束，平時僅做為小組的聚會，教友們往後將各自前往不同的教會做禮拜，讓教友們都覺得不捨，但考量到向媽媽已經高齡96歲，實在無力再管理教會，教友們只能選擇割捨。

向許清和畢業於上海護理學院，28歲到屏東糖廠眷屬醫院擔任護理長及助產士，由於早期地方醫護人員相當少，向許清和是屏東市屏東糖廠附近最重要的助產士，不管刮風下雨，連颱風也得冒著生命危險外出幫忙接生，她認為生命是不能等待的，有時一天還連續接生3個新生兒，30餘年來已接生過1萬多個新生兒，連縣議員蔣月惠8個兄弟姊妹及許多的教友都是向媽媽親手接生的，她在屏東市幫忙過的人可說是不計其數，由於向媽媽年紀已大，無力管理教會，才決定讓屏東糖廠教會吹熄燈號畫下句點。