五迷照過來! 《海海人生》MV吸引海外客朝聖

Jing D Wang將身邊的同事或朋友變成筆下的人物角色。（記者劉婉君攝）

2018-08-19 18:16

〔記者劉婉君／台南報導〕五月天《Live Tour－海海人生》MV，隨五月天「人生無限公司」演唱會征戰全球上百場演出，MV手繪場景作品，首度到台南展出，連日吸引香港及澳門等海外五迷來台欣賞，今天下午並與藝術家Jing D Wang面對面。

Jing D Wang為服裝品牌設計師，從小喜愛畫畫、愛玩具，擅長用畫圖的方式記下他人的名字，工作之餘，他也常將身邊的同事或朋友變成筆下的人物，並在網路社群上分享自己的作品，其筆下人物穿著打扮皆帶有十足的街頭流行感。他所服務的潮流品牌STAYREAL總裁也是五月天主唱阿信，看見了他的作品後，即邀請他為五位樂團成員們繪製角色。Jing D Wang說，作品可以獲得阿信的肯定，還能跟著五月天到全球演出，很有成就感，他笑說，「我的作品到的國家比我還多。」

Jing D Wang的《WEAR R U GOING》系列展，去年底曾在台北展出，吸引大批五迷前往朝聖，此次受到台南市南區的好森Awesome邀請，首度到台南展出，包括《Live Tour－海海人生》MV手繪場景品及66件人物作品，還有Jing D Wang創造的《ラッキー星人》系列作品。

好森Awesome策展人傑森說，早在籌備期間，就有澳門的五迷預約來台，今天也有香港遊客特別變更行程到台南看展。

《WEAR R U GOING》自即日起展至31日，採預約參觀制，相關訊息可上臉書活動專頁或好森Awesome粉絲專頁查詢。

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