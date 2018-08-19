最便宜的米其林 一星新加坡了凡進軍中壢

了凡油雞飯‧麵招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨。（記者李容萍攝）

2018-08-19 20:02

〔記者李容萍／桃園報導〕來自新加坡「了凡油雞飯‧麵」被喻為全世界最便宜的米其林料理，自2016年至2018年連續三年獲得新加坡米其林一星，2016年進軍台灣後，今年第五家分店將進駐桃園市的中壢大江購物中心美食街，8月19日開幕，展現平民米其林的魅力，除了招牌必吃的油雞、叉燒、燒肉等主食，因應商圈消費需求，菜單以套餐方式呈現，單點主菜再以銅板價加購小菜或飲料，讓消費者可以親民的價格品嘗米其林星級美味。

來自新加坡的「了凡油雞飯‧麵」由農家子弟出身的陳翰銘擔任主廚，35年來始終如一秉持著做到最好的精神，主打油雞、燒雞、燒肉、排骨等港式料理，成為當地排隊庶民攤販、新加坡旅遊必吃美食，

獲頒米其林一星的「了凡油雞飯‧麵」招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨，其中又以油雞最受矚目。油雞，選用台灣本土肉雞，肉質軟嫩鮮甜，搭配由當歸、八角等中藥材獨門調配的醬料整隻熬煮，讓雞肉完整吸收，外皮呈現油亮的焦糖色光澤、肉質滑嫩多汁。

叉燒選用肥、瘦肉分明的豬肉，再用獨門醬料長時間醃漬後，以高溫炙烤到焦脆，肉質厚實、口感焦甜。燒肉保留充滿膠質的豬皮，及少許軟骨，用獨門醬料費時醃漬，及高溫烤爐燒至表皮金黃酥脆，外酥內嫩。排骨以整片的完整排骨火烤，微辣略帶焦香，十分開胃。

了凡創辦人陳翰銘。（記者李容萍攝）

了凡油雞飯‧麵招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨。（記者李容萍攝）

了凡油雞飯‧麵招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨。（記者李容萍攝）