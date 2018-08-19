仁德區污水下水道用戶接管將開工 不配合的違建將強制拆除

仁德區田厝、後壁、上崙、仁德、仁義及新田里污水下水道用戶接管工程即將開工，施工期間如有違建不配合工程，將進行強制拆除。（記者王涵平翻攝）

2018-08-19 18:23

［記者王涵平／台南報導］仁德區田厝、後壁、上崙、仁德、仁義及新田里污水下水道用戶接管工程即將開工，南市水利局表示，施工期間如有違建不配合工程，將進行強制拆除。

仁德水資源回收中心第一期新建工程啟用，為加速污水下水道用戶接管率，仁德區污水下水道管網工程用戶接管工程分為六標，預計投入經費12億8000餘萬元，接管1萬5000餘戶。

水利局指出，污水下水道用戶接管第四標，工程範圍涵蓋田厝里、後壁里、上崙里、仁德里、仁義里及新田里，位於中正路一、二段及二段994巷，新田、勝利路、部分北保路，民安路一、二段，仁德四至五街，仁中一至三 、五至七街，仁義五至六街，德安、德洋路、德洋一街，上崙街，部份保安路二段、田厝二街區域等道路兩旁住宅區，用戶接管戶數2613戶。

水利局指出，開工後將辦理說明會，讓里民了解工程施工過程及其影響、注意事項，接管時如遭遇後巷違建致寬度不足，不能施工，會協調用戶並限期配合自行拆除為原則，逾期用戶仍未自行拆除或不願配合者，將移請南市工務局依相關法令程序規定執行強制拆除，呼籲民眾配合用戶接管施作空間，提早享有優質居住環境。