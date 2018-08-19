豔紅鹿子百合復育 期待平溪百合花開

新北市平溪區配合農業局百合復育計畫，推廣豔紅鹿子百合復育已有小成。（記者俞肇福攝）

2018-08-19 17:08

〔記者俞肇福／新北報導〕擁有「天使翅膀」、「峭壁精靈」美稱的豔紅鹿子百合為台灣特有種，為響應農業局推動豔百復育計畫，平溪區紫東社區發展協會於今日辦理豔紅鹿子百合復育活動，參與者除了紫東社區及東勢里居民外，並邀集石碇光明頂農業發展協會、平溪國小及平溪各里里民共約150人，大家一同種下300株豔紅鹿子百合，會場中亦展示了社區復育開花的成果，讓彼此交流，希望在推廣栽植下，能讓豔百原鄉的光景重現平溪。

紫東社區潘水柳理事長表示，紫東社區潮濕多雨的環境造就了豐富的蕨類及生態資源，雖與大多數的農村相同，正面臨人口老化的景況，但成員們團結用心，不僅幾乎家家有豔百、人人都是護花志工，近年更深耕古道的修復及社區歷史保存；今日以勤練多時的紫東金鼓隊為活動拉開序幕，展場邊吸睛的竹編草屋、茅草人也都是由社區耆老技藝傳承一一綑製，活動籌備雖耗時費力卻也忙得不亦樂乎，很開心能與大家分享美麗紫東的特色與活力。

農業局表示，平溪區一直是農業局推動豔紅鹿子百合復育的重點區域，近年除了持續尋找原生野地栽植復育外，更重視地方的主動性和社區參與，自前年發起「家家豔紅 戶戶百合」計畫、去年打造「嶺腳豔百之路」，今年由紫東社區辦理「平溪種豔紅 百合處處開」活動，至今已將近5000株的豔紅鹿子百合散播於新北各地；從起初種下的小苗今年已開花，所以後續將規劃在開花結果後輔導居民由種子開始培育，讓復育工作能夠永續，此外也會將栽植範圍擴大至老街商圈，讓遊客們能更容易一賭豔紅鹿子百合的風采。

農業局長李玟表示，豔紅鹿子百合在平溪的知名度在大家的努力推廣下已漸漸打開，也有越來越多慕名而來的賞花客，遊客到平溪不再只有放天燈、逛老街，還可以到嶺腳看瀑布和洋樓、到紫東尋古道古厝，更有機會買到產地直售的優質蔬果。