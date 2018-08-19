台南也有越光米 價格僅日本一半

台南市代理市長李孟諺（右2）、議長賴美惠（右3）等人當場品嘗台南越光米。（記者張菁雅攝）

2018-08-19 16:37

〔記者張菁雅／台中報導〕為行銷台南好米，台南市代理市長李孟諺今日率隊北上台中，推廣「台南越光米」，強調米質媲美日本越光米，但價格只有一半。

台南市政府看好台中消費市場，今天在裕毛屋凱福登超市舉辦「米樂食光－台南越光米行銷推廣活動」，現場推出「買一送一」限量100份及試吃活動。

李孟諺表示，台南灌溉水源是各縣市中少有的灌排分離，沒有汙水排入，不僅水質媲美花東，且富含礦物質；而台南市政府以「台南越光米」作為台南品牌米，「台南越光米」就是「台南16號」，由農委會台南區農業改良場與台灣大學合作，將日本品種「越光」與「台農67號」品種雜交並多次回交所育成之品種，該品種仍保有95％越光米基因，經改良後更適合台南地區栽種。

台南市農業局長許漢卿則指出，台南為台灣重要的米倉，每年水稻種植面積為2萬4千公頃，而「台南越光米」契作面積達140公頃，該米參加農委會農糧署舉辦的「精饌米獎」，連續2年受評審們的青睞， 2017年由芳榮米廠的「禾雁米－台南16號」榮獲台灣好米組冠軍、2018年芳榮米廠的「台灣越光米－台南16號」獲台灣好米組季軍，「台南越光米」米質媲美日本越光米，但價格只有一半。

另外，8月26日在裕毛屋台中公益店、9月1日在台中崇德店、9月2日在彰化曉陽店，還有推出限時限量「台南越光米」買二送一優惠及試吃活動。