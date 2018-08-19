台中市盤點閒置空間 高架橋下廣設運動設施

2018-08-19 18:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府利用高架橋下空間設置各式運動設施，除龍井區龍田陸橋外，運動局今天說，包括大肚區國道三號高架橋下、烏日區斜張橋下、霧峰區中投橋下、西濱快速道路高架橋下，都將興建溜冰場、網球場和籃球場等，希望提升運動風氣。

運動局說，除大型國民運動中心、體育場、運動公園外，市府也盤點各行政區高架橋下的閒置空間，其中，龍井區龍田橋下方空地原是公路總局閒置土地，地方建議設置直排輪曲棍球場及溜冰場，市府投入350萬元，加上台電補助250萬元， 6月30日已完工啟用。

大肚區永順里國道三號高架橋下，運動局規劃建置1300平方公尺的網球場；烏日區光明里斜張橋下，設置籃球場；霧峰區五福里中投橋下，設置籃球場及健體設施。這3處規劃案將提送教育部體育署，納入前瞻基礎建設計畫「營造休閒運動環境計畫」審核。

此外，西濱快速道路台61線160K+400至160K+800高架橋下空間，運動局也因應當地民眾建議，著手規劃籃球場及溜冰場。

運動局表示，高架橋下空間利用，除土地與經費問題外，更須尊重地方意見，像是龍井區龍田陸橋的直排輪曲棍球、溜冰場複合式運動場，就是呼籲在地聲音，完工後也更能吸引當地民眾廣泛使用，提升效能。未來會持續盤點高架橋下可用空間，聽取在地需求與建議，爭取經費設置符合民眾期待的運動設施與場所，鼓勵運動風氣。