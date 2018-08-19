五迷們照過來！五月天演唱會MV手繪作品 台南驚豔展出

藝術家阿德繪製的五月天樂團人生海海ＭＶ系列作品。（圖由好森展演空間提供）

2018-08-19 16:50

〔記者王俊忠／台南報導〕曾為知名天團「五月天」世界巡迴演唱會人生海海MV做角色設計繪製的台灣藝術家阿德（Jing D Wang），首次獲邀到台南市南區的好森展演空間、展出其為「五月天」製作的人生海海手繪作品，將展到今年8月底，這2天吸引多位港澳人士來台觀展，也歡迎南部地區「五迷們」前往參觀。

愛畫畫的藝術家阿德於潮流品牌STAYREAL設計師工作期間，總裁阿信看見他繪製似顏繪的潛力，即邀請他為5位樂團成員們繪製角色設定，阿德為《Life Tour-人生海海》MV所繪製相關作品更伴隨五月天「人生無限公司」演唱會征戰全球上百場演出。

好森展演空間表示，阿德把展覽名稱取為《WEAR R U GOING》，這是取自英文Where are you going?的諧音。將Where轉化為

Wear，象徵穿著打扮代表著想要呈現在他人眼前的自己，希望透過此展覽可以傳遞出讓每一位觀展者重新思考"你想往哪兒去?"的概念。

特地前往觀展的南市議員呂維胤表示，位於南區鹽埕地區的好森展演空間，前身是舊傳統成衣工廠，透過老屋新生活化空間，引進台南地區難得一見的藝術家手繪作品，更有為五月天創作的元素，連港澳地區人民都跨海前來，南部及台南人更不能錯過這項展出。

好森展演空間位於南市南區鹽埕路291巷94弄10號3樓，展期從即日起到8月31日，觀展須採預約制，詳情請見活動網址。