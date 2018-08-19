減塑愛地球 南投異國美食嘉年華濃濃環保味

南投縣「減塑愛地球、節能減碳異國美食嘉年華」活動，民眾排隊品嚐美食情形。（記者謝介裕攝）

2018-08-19 16:39

〔記者謝介裕／南投報導〕因應全球推廣低碳社會趨勢，今日南投縣府環保局特別結合南投縣家庭照顧者關懷協會、南投縣新媳婦關懷協會等單位，共同舉辦「減塑愛地球．節能減碳異國美食嘉年華」活動，民眾參與踴躍，不管是越南油飯、韓國泡菜炒肉片或印尼咖哩、泰式奶茶等，均是新住民媽媽們利用當季、在地食材料理而成的，讓民眾享用各國美食之際，也能建立低碳無塑愛地球的環保觀。

該活動於南投會展中心熱鬧登場，從自備餐具、水杯、購物袋迄資源回收工作，均成為環保闖關及有獎徵答的題目，加上完成闖關遊戲後，還可獲贈1套精美環保餐具組，以供現場品嚐異國美食之用，使得民眾參與意願更高，其中不乏全家總動員，不但增進環保知識，也拉近彼此情感。

會場另一隅，新住民媽媽們莫不將自己的拿手菜展現出來，包括馬來西亞娘惹椰絲捲、肉骨茶及蝶豆花茶、越南油飯、涼拌木瓜絲及蒸蛋、韓國泡菜炒肉片及炒豆皮、印尼咖哩及薑黃飯、泰式奶茶等，種類豐富又多元，使得會場菜香四溢，除滿足自己思鄉情緒以外，也多了一分對台灣的認同感，場面熱鬧、溫馨。

南投縣環保局秘書蘇承源及擔任新媳婦關懷協會理事長的南投縣議員羅美玲指出，希望透過美食吸引更多人認識東南亞文化以外，大家也都能養成外出用餐自備碗筷，減少免洗餐具使用，從日常生活中落實健康環保。