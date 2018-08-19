推廣偏鄉藝文 小青蛙劇團到台中大安

蔡其昌服務團隊舉辦「幸福親子藝文季」活動。（記者張軒哲攝）

2018-08-19 16:12

〔記者張軒哲／台中報導〕為推動偏鄉藝文，由立法院副院長蔡其昌服務團隊創辦的「幸福親子藝文季」，今日在大安區海墘國小開演，由小青蛙劇團演出《糖果屋》，吸引上百親子觀賞，市議員參選人施志昌也到場與民眾同樂，盼營造親子友善環境。

海墘社區是台中市偏遠漁村，地方難得有藝文活動，今日演出的小青蛙劇團，以大型人偶互動，透過繽紛的糖果與清脆可口的餅乾、巧克力等建造的七彩糖屋吸引孩童目光，並融入蛀牙蟲角色，教導孩童認識正確的衛生保健觀念、均衡飲食習慣、危機處理能力，演員賣力演出，歡笑聲不斷。

蔡其昌表示，「幸福親子藝文季」已經舉辦數屆，未來他會繼續邀請企業贊助舉辦，讓偏鄉孩子們也能享受這樣的藝文饗宴，也希望孩子成長過程中不要因為教育資源不均而受到不公平的對待。

施志昌說，他有兩個孩子，自己很在意孩子的成長與學習環境，尤其甲安埔是台中市的偏遠地區，教育資源無法跟市區相比，未來他會跟隨蔡其昌的腳步，打造友善的親子環境，讓孩子能快樂的長大。

蔡其昌強調除了小青蛙劇團外，9月7日紙風車劇團也要來大甲進行表演，屆時歡迎大家再來參加。