原訂明宣布是否罷工 機師工會︰確定延期

桃園市機師職業工會稍早發布聲明，原訂20日宣布罷工期程確定延期，視第3次協商進展後決定。（資料照）

2018-08-19 16:09

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市機師職業工會稍早發布聲明，自8月7日取得合法罷工權後，由交通部、桃園市勞動局協調並擔任主席，勞資雙方至今已進行2次協商，並同意於22日進行第3次協商，原訂20日宣布罷工期程確定延期，視第3次協商進展後決定。

將視第3次協商進展後決定

工會表示，自取得罷工權後，工會高度配合官方協調，至今仍未宣布罷工期程，資方卻繼續拖延、甚至試圖瓦解工會罷工權。若第3次協商依舊陷入膠著，將嚴肅討論協商必要性，但工會仍期待在第3次協商前資方態度改變，讓後續談判得以繼續。

工會表示，協商不能說沒有任何進展，但如預期緩慢，迄今兩航連一項訴求都未完全達成共識，期間更傳出華航逼迫機師簽署「罷工期間同意支援飛行」承諾書，涉不當勞動行為；18日第二次勞資協商中，桃園市勞動局要求協商期間「暫時停止」相關干擾行為。

工會也說，資方願同意而具低度共識的項目有如牛步，多以「未經授權」為由或要求重新再議，導致協商冗長而反覆。

另外，華航向桃園地方法院聲請，針對工會罷工權「定暫時處分狀態」，法院判定華航要求「既無理由、亦屬無據」而駁回。工會指出，法院再次確認職業工會同享法定罷工權，勞工團結權、團體協商權與爭議權等勞動三權受我國憲法與法律保障，已無庸置疑。