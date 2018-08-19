摸蜆仔兼洗褲 全台唯一黃金蜆節花蓮登場

遊客體驗「摸蜆仔兼洗褲」，人手滿滿都是一袋免費黃金蜆。 （記者王峻祺攝）

2018-08-19 15:03

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣壽豐鄉擁有水質極佳的湧泉流水，適合養殖台灣蜆及淡水魚等水產，以「摸蜆體驗」聞名全台的立川漁場，今集結百名蜆農舉辦全台唯一「黃金蜆節」，慶祝黃金蜆命名30週年，現場吸引千名遊客下池體驗「摸蜆仔兼洗褲」樂趣，捧著宛如黃金般璀璨耀眼的台灣蜆笑開懷。

外殼閃爍黃金光澤的花蓮黃金蜆，今年命名滿30週年，蜆農擴大慶祝，免費開放養著逾百斤黃金蜆的蜆池，邀民眾入池摸蜆拿大獎，並提供由豐田玉所雕琢的黃金蜆3座及999純黃金紀念金幣，讓遊客摸得不亦樂乎，人手滿滿都是一袋黃金蜆。

立川漁場總經理蔡志強說，活動收入將全數捐給「中華保肝推廣協會」，提供弱勢、低收入戶、肝炎及重症病患者4個月的黃金蜆錠作為保健食用，響應公益，近年因整合花東百名蜆農及上下游產業，投入黃金蜆等相關生物科技研發，已朝在地農產六級化、教育化發展，藉此行銷壽豐觀光產業。

他說，漁場著名的「蜆之館」深受親子喜愛，主要介紹花蓮縱谷氣候與水氣調節、山海交界的水域、蜆的生長生態及魚類養殖過程，還會不定期舉辦親子體驗課程，將蜆殼結合環保教育，由民眾親手打造吊飾等創意商品，發揮寓教於樂功能，目前相關產品的年產值可達上億元。

1971年由花蓮養殖戶蔡有進創辦的立川漁場，以養殖黃金蜆聞名國際，1994年與水試所合作後，研發黃金蜆錠，並陸續推出蜆精、蜆殼鈣等保健食品，不僅取得國家及世界認證外，更榮獲國家十大神農獎、十大傑出漁民獎等殊榮。

遊客劉曉嵐說，摸蜆仔適合親子共遊，體驗過去農村時代老一輩人的童趣，炎炎夏日泡在池水中相當舒服，讓小孩玩的不亦樂乎，就連大人也能消暑解熱，還可從遊戲中了解乾淨水源對水產養殖的重要性，學習保護自然生態。