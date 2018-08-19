屏縣出版客語教材 搶救流失客家話

屏縣出版客語教材，預計10月發行上路。 （記者邱芷柔攝）

2018-08-19 14:38

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府推行「客語沉浸教學」邁入第12年，是全國第1個結合情境營造與客語教學的縣市，全縣客語初級、中級認證通過人數，在沒有經費補助的情況下仍穩居全國第3，是六都外成績最佳的地方，為了讓客語學習更有系統，縣府今年成立客家課程發展中心，規劃出版1至6年級的客語教材，在正規課程外作為輔助，預計今年10月就能發行上路。

縣長潘孟安表示，屏縣推動客語沈浸教學成效優異，已成為客委會推動客語教育政策指標，今年縣府結合客務處、教育處及第一線的教學人員，成立客家課程發展中心，編撰、印刷屏東專屬的客語主題教材，在不影響國民教育課程的前提下，作為補助教學使用，屏縣除了原民教材、客語教材，未來也計劃加入新住民教材，期待藉強化學童們的母語基礎與能力。

縣府今天舉辦客語沉浸教學績優園所及教師頒獎典禮，今年獎項除了特優、績優園所及教師外，新增了新人獎與特別獎，給予新進及非客籍教師鼓勵。

獲得特優教師表揚的長興國小教師陳若蓁說，沈浸教學不像制式課程，不必每字每句都用客語，造成學生壓力，課堂上她常客語提問，學生用國語回答，她再將學生的答案翻成客語，學生無形中就會將這些口語化的客語記下，未來屏東縣客語教材上路後，可望補強過去客語教學較缺乏的系統性部份，對學生學習更有幫助。

春日部落的排灣族人藍美華，嫁到萬巒鄉五溝村後，成為萬巒鄉立幼兒園五溝分班的老師，原本一句客語都不會說的她，現在已能用客語和客庄鄉親溝通，她說，她一開始跟公婆學客語，並在幼兒園中邊教邊學，她發現語言的力量，不僅拉近人與人間的距離，也能認識更多的在地文化。

縣府客務指出，縣內目前有豐田國小、東勢國小、育英國小、長興國小及萬巒國小，及高樹附幼、學正幼兒園、香潭幼兒園、立群幼兒園、內埔附幼、竹田鄉立幼兒園、西勢附幼、萬巒鄉立幼兒園（本所、成德分班、五溝分班、泗溝分班）及愛群幼兒園等實施客語沈浸教學，未來也期待有更多非客庄鄉鎮校園加入，邀約大家一起來學客語。