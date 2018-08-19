想念飛飛 大溪圖書分館設立鳳飛飛音樂紀念館明年動工

「想念飛飛紀念音樂會」中，鳳迷們模仿鳳飛飛進行表演。（桃園市政府提供）

2018-08-19 14:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府連續3年辦理鳳飛飛紀念音樂會，今年起由大嵙崁文教基金會承辦，在8月鳳飛飛冥誕舉辦「送你一份愛的禮物－想念飛飛」紀念活動18日晚上進入活動高潮，並預告市府規劃於新建大溪圖書分館設立鳳飛飛音樂紀念館，預計明年動工，讓鳳迷鳳友成為大溪迷，更喜歡大溪。

桃園市長鄭文燦、市府文化局長邱莊秀美、大溪區長黃睿松、大嵙崁文教基金會執行長李世明、導演梁修身等人，18日傍晚先前往大溪區中央路三角公園，出席「想念飛飛系列踩街活動」，以實際行動和市民朋友們一起懷念「大溪女兒」鳳飛飛。隨後轉往大溪綜合運動公園，出席「想念飛飛紀念音樂會」。

鄭文燦表示，鳳飛飛是大溪人，具有台灣人以樂觀態度面對困境的個性，當時正值民歌轉型為流行歌曲的年代，鳳飛飛以獨特的唱腔，不僅獲得帽子歌后的美稱，更是當代的國民天后；她留下許多膾炙人口的歌曲，歌曲也感染了許多人，令人為之振奮，是台灣永遠的文化資產。

鄭文燦指出，市府針對桃園三大音樂家設立紀念館，例如於龍潭圖書分館旁設立鄧雨賢台灣音樂紀念館，預計今年底啟用；於新大溪圖書分館設立鳳飛飛音樂紀念館，預計明年動工，鄧雨賢與鳳飛飛也分別代表日治及戰後2段時代的音樂風格。此外，也暫時於客家文化館設立客家山歌國寶賴碧霞紀念專區，未來將續建紀念館，讓所有歌迷都能緬懷偶像的風采。