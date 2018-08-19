竹市鐵道藝術村「地圖裡的巷弄風景」 探訪未知的舊城角落

2018-08-19 14:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市鐵道藝術村即日起至9月23日止，舉辦「地圖裡的巷弄風景」展覽及系列活動，由四位藝術家林思駿、徐至宏、黃立佩、羅傑耀化身旅人，探訪古竹塹城的蛛絲馬跡，繪製專屬新竹的各種主題地圖，以畫筆引領民眾窺見城市不為人知的美好風景。

市長林智堅表示，本次展演由市府與民間單位合作，各團體在地耕耘多年，分別在藝術、建築、文化資產及文史領域有所成就，與市府團隊共同協力合作創辦，是城市翻轉治理一大進步，也顯示新竹市兼容並蓄、年輕活力蓬勃。

策展團隊原創藝術指出，參展的四位藝術家以旅人角度深入踏訪竹塹巷弄，轉化以粉蠟筆、素描與插畫等藝術表現手法，呈現出不一樣的新竹城市印象。

藝術家林思駿「老城地圖」透過黑白的手繪筆觸，重新審視北門大街三百年來累積出來豐厚的生活肌理，他認為臺灣城市是一種「拼貼畫（collage）」概念；現今的北門街可以說是由不同歷史、文化背景下，生產出的建築與構件拼拼湊湊組合起來的。仔細檢視、觀察街屋的外觀宛如考古，讀出我們習以為常卻容易忽視的日常生活細節，進而找到這棟房子被使用者所賦予的多重意義。

藝術家徐至宏因這次展覽而有機會在新竹市的巷弄間漫遊，從各棟老屋中發掘過往純樸的感動。「老屋地圖」從建築設計中看見人們當時的生活起居、習慣與喜好，進一步深究城市經濟、文化的發展脈絡，窺見每個時代的流行印記。

「植物地圖」由藝術家黃立佩繪製，她因為喜愛樹木，正好藉著這次的創作探尋新竹市；透過觸摸百年老樹，懷想這座城市的年輪；花季時，前往各樹群散步，欣賞美麗的木本煙火。除了觀察這些安靜優雅的生命姿態，也走訪了園藝店、種子行、青草茶店等，從不同面向感受植物為生活帶來的舒心，將其一一記錄繪成地圖，希望每位途經新竹的人，回憶中也都伴有這些溫柔錯落的光影。

藝術家羅傑耀對新竹的印象，來自第一份工作在竹科的記憶，多年後再次踏訪風城，知名的景點依舊繁華擁擠，反而是巷弄間的風景多了些新舊交替的美感，循著咖啡與烘焙的香氣，發現了當地好吃的甜點，在酸甜味道中回味新竹。他運用油性粉彩（粉蠟筆），描繪十件不同店家的招牌甜點，繪製成「甜點地圖」，邀請觀眾用味覺感受城市的品味，尋找深藏在安靜巷弄裡的秘密小店，在老房子裡品嘗幸福滋味。