傳統搶孤飯棧編紮「眉角」在哪裡 耆老手把手傳授年輕人

蘭陽博物館開辦飯棧製作體驗課程，由11名頭城鎮下埔里耆老帶19名學員體驗飯棧製作。（記者張議晨攝）

2018-08-19 13:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕頭城搶孤活動今年雖然停辦，但傳承文化腳步不停！蘭陽博物館17日至19日，開辦飯棧製作體驗課程，由11名頭城鎮下埔里耆老，帶19名學員體驗孤棧製作，高15公尺的飯棧預計今天完成，明將矗立在蘭博大廳，見證民俗文化的傳承。

飯棧製作為搶孤活動的前置作業，今年搶孤活動雖然停辦，蘭博仍舉辦飯棧製作體驗，邀請11名下埔里耆老示範飯棧製作，最年長者已近83歲。

下埔里長林太源說，傳統飯棧僅用竹子、藤條兩種材料，竹子共有3種，最硬的孟宗竹，用於支撐飯棧，再用桂竹作為骨架，而韌性佳的刺竹，則用在編紮飯棧。

林太源說，因刺竹多在深山內，課程前幾名耆老得先上山尋找刺竹，與地主談妥後再砍劈下山，編紮骨架用的藤片，也僅有深山才找得到，為了準備課程，光材料的前置作業就耗時超過1週。

頭城搶孤民俗禁忌多，飯棧製作、搶孤內圈是「女人勿近」，不過體驗課程飯棧僅用於展示，並未使用於搶孤禁賽，為推廣搶孤文化，這次體驗課屏除習俗上的障礙，讓女生也能一起參與，東海大學歷史系大四生李一品，就是其中的女性學員。

李一品說，她是頭城人，從小到大就是看著搶孤祭典長大，過去女性無法參與其中，但體驗課程沒有民俗禁忌，她才有機會見識飯棧的製作。

因編紮藤條、竹子韌性高，需靠蠻力才能編得穩固，李一品坦言，飯棧看起來很簡單，但細節卻不能馬虎，十分吃重耆老的經驗及技巧，且若要飯棧牢固，要費很大的力氣。