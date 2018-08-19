3C產品傷害最大是視力、聽力！ 眼鏡業添商機

最近營運以來已有消費者上門配戴助聽器。（記者許國楨翻攝）

2018-08-19 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕現代人對3C產品使用依賴過度，除了視力受損外，連聽力退化也不易察覺，往往得透過親友反應才發現異常，台灣一家老字號眼鏡業者看準商機，最近引進日本知名助聽器品牌，利用全省連鎖門市提供聽力測驗及配助聽器服務，營運以來不光是年長者連年輕族群都來測驗聽力，希望藉此不要再「鴨子聽雷」增加人際困擾。

業者指出，隨著3C產品日新月異，雖然帶來了感官刺激也讓身體潛藏著警訊，民眾在長期使用且重度依賴下，無論是年長者在家追劇或是上班族使用電腦、年輕學子風行電競遊戲或看手機影片，首當其衝便是對視力造成顯著影響。

更隨著過度使用耳機等產品，使得聽力受損不再是老人家生理機能退化的正常現象、年齡層開始逐漸降低，然而聽力退化自身常不易察覺，往往得透過親友反應才會發現異常，根據一份針對3C產品對身體傷害最大的部位問券顯示，最高票的兩個部位是眼睛和耳朵，分別得到58%及36%的票數，由此可見。

經過兩年評估在收集消費者的建議及回饋後，台灣這家老字號眼鏡業者看準商機，最近已正式投入助聽器市場，引進日本知名助聽器品牌，協助消費者同時解決視力與聽力問題，營運以來每天不光是年長者連年輕族群都上門。

雖然有些長輩們還覺得不是絕對需要，但就子女心情而言「因為感覺到父母聽力退化，每每要出門，總會擔心會不會因為沒聽到後方來車發生意外，現在能就近在眼鏡店裡檢查聽力，實在非常方便！」

也有年輕美眉上門檢查聽力。（記者許國楨翻攝）