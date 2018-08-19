勞資協商有部分進展 華航、長榮機師罷工否22日分曉

機師取得合法罷工權，勞資協商二次取得部分進展，預定22日進行第三次協商。（資料照）

2018-08-19 13:19

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市機師工會通過罷工投票，在政府積極介入下，重新與華航、長榮坐上談判桌協商。機師工會原訂明天20日為協商期限，但據了解，由於雙方前兩次協商均有部分共識，並已敲定22日進行第三次協商，明天不會宣布下一步動作。

機師工會共計1426名會員，包含華航878人、長榮542人，由於不滿勞資協商遲遲沒有進展，同時發動罷工投票，並於8月7日通過，成為史上首度有兩航機師同時取得罷工權，雙方各自提出28項、16項訴求，進入最後協商階段。

截至目前，勞資協商已分別於8月10日、16與17日進行2次，均由桃園市勞動局長王安邦親自主持，據了解，協商進度緩慢但有微幅進展；勞動局於兩次協商會後表示，雙方就部分訴求已達初步共識，並敲定22日進行第三次協商。

由於機師工會原訂明天20日為協商最後期限，當天將宣布是否罷工，但因雙方同意進行第三次協商，機師工會今天表示，明天不會宣布下一步動作，第三次協商將成關鍵，若仍無進展並端視資方態度，不排除停止協商、進入罷工程序。

據了解，華航在勞動條件片面更改、FOQA機制等2項訴求，雙方有部分共識。工會認為機上用品如礦泉水等事項變更應與工會協商，雙方同意透過內部管道反映管道；工會要求不得以FOQA飛行紀錄器資料懲處，華航表示從未以FOQA處分機師，經協商雙方均認同飛安應嚴格把關，針對違規認定及懲處已有初步共識。

長榮方面，第一次協商雙方並無交集，但第二次已有微幅進展，同樣聚焦於2項訴求討論，針對工會要求改善的過勞航班，長榮同意研議相關班機調度與人力派遣；另放寬合約服務年限也各有讓步，長榮並提出附加條件盼工會配合。

機師工會理事長李信燕表示，協商至今尚無一項訴求完全達成共識，進展空間有限，就工會立場十分失望，第三次協商將視資方態度，動態決定是否罷工。政府積極介入搓合勞資協商，但資方端出方案令人失望，連勞動局長也不能接受。

機師工會常務理事陳祥麟表示，第一次協商僅討論一項訴求，也無結論；第二次同樣進展有限，但起碼勞資雙方願意再度坐上談判桌，仍將嘗試第三次。目前管理相關訴求有初步共識，但多項訴求相互扣連，必須整體討論，以避免混亂。

華航表示，從未放棄任何理性談判的機會，在談判沒有具體結果前不表示任何意見。長榮則不表示意見。