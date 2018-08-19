加油且慢！ 中油宣布明汽柴油各降0.1、0.2元

2018-08-19 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕油價連2降！台灣中油宣布明（20日）晨0時起，依浮動油價機制計算，汽、柴油每公升分別調降0.1、0.2元。

中油指出，本週國際原油受美國官方估計9月境內頁岩油產量續創歷史新高，和美元對國際主要貨幣匯價持續走強等因素影響，導致價格下跌，因此依公式計算，汽柴油每公升分別調降0.1、0.2元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升26.5元。