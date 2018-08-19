近日地震頻傳 中市府籲事業單位落實自主檢查

2018-08-19 12:04

〔記者歐素美／台中報導〕最近連續發生芮氏規模有感地震，台中市部分區域震度達4級，台中市勞工局呼籲各營造工地應落實地震後安全自主檢查，包括施工架、臨時構造物、固定式起重機（塔吊）等，以防止相關倒崩塌及飛落情形，避免發生職業災害。

勞工局長黃荷婷表示，市府訂有「107年強化台中市營造業事業單位之施工架、塔式起重機自主安全管理聯合巡檢計畫」，各營造工地平日即應責成專任工程人員，檢核施工架、模板支撐、固定式起重機（塔吊）設計強度，現場管理人員應落實自主檢查，確認材料是否有變形、位移等現象。

如遇到最大震度達4級以上地震時，營造工地應辦理震後的安全檢點，並將「施工架、塔式起重機地震後重點巡查項目自主檢查表」回傳所轄勞動檢查機構，以利掌握災情。未依規定辦理，依職業安全衛生法可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

勞工局表示，營造工地地震後自主檢查重點包括：

1.施工架的垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺內，應與穩定構造物妥實連接。

2.露天開挖場所開挖深度在1.5公尺以上，或有地面崩塌、土石飛落之虞時，應設擋土支撐、反循環樁、連續壁、邊坡保護或張設防護網設施。

3.隧道、坑道作業有落磐或土石崩塌之虞，應設置支撐、岩栓或噴凝土的支持構造及應清除浮石；隧道、坑道進出口附近表土有崩塌或土石飛落，應設置擋土支撐、張設防護網、清除浮石或邊坡保護之措施，進出口的地質惡劣時，應採鋼筋混凝土從事洞口防護。

4.模板支撐支柱基礎周邊易積水，導致地盤軟弱，應強化承載力。

5.房屋、橋樑等修繕或拆除等作業，應使勞工確實使用安全帶，並配合現場作業情況設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器，所使用電動機具應確認無漏電之虞，搶修時應注意安全及感電預防。

6.營造工地或廠房內有飛落之虞的物體，應予以固定或變更堆放處所，以防止物體掉落造成危害；7.針對營造工地之施工架及模板等臨時構造部分實施檢查，確保其穩定無危險之虞。

勞工局提醒事業單位，對上述危害預防若有疑問，可向台中市勞動檢查處洽詢，電話：04-23550553。