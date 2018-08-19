為求寶可夢夢幻逸品 玩家隧道前違停一整排

自強隧道前許多寶可夢玩家為了抽ＶＩＰ團體戰入場券，不惜違規停車（民眾提供）

2018-08-19 12:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾席捲世界的手機遊戲Pokémon GO，雖然玩家已經沒有剛推出時那麼多，但仍有一群死忠的玩家，繼續追著遊戲內的夢幻逸品。近期遊戲推出取得新寶可夢的方式，吸引大批玩家守點打寶，但卻也延伸出交通問題。

位於基隆自強隧道前，近日就被民眾拍下，大批玩家為了打寶，將汽、機車輛臨停路邊的現象，造成用路人不便。

一名資深玩家指出，Pokémon GO推出黑色超夢券，只要在特定的道館打完BOSS後，就有一定機率可以獲得超夢券，還要在特定的時間前往，才有機會抓到超夢；自強隧道前有大批玩家聚集，就是因為這個道館有可能出超夢券，所以才會有人會冒險違規，但打怪抽券的時間短暫，警察就算接到民眾報案，也來不及前往現場勸導或是開罰。

基隆市警四分局則呼籲，民眾勿為了遊戲，在隧道前違規停車，警方將會加強勸導，並取締違規停車。

警方為避免違停情況發生，已加強取締，並呼籲民眾別為了遊戲勿亂停車（記者吳昇儒翻攝）

許多死忠玩家為了取得ＶＩＰ團體戰入場券，不惜將車違停路旁（記者吳昇儒翻攝）