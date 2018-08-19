農曆七月辦市集 傳達平安喜樂

平安市集上，社區居民悠閒玩樂、大啖美食。（記者王秀亭攝）

2018-08-19 10:35

［記者王秀亭／台東報導］農曆7月是俗稱的鬼月，相傳諸事不宜，也有許多禁忌，台東基督長老教會反而以平安市集音樂會的模式，讓台東市豐谷社區的居民在社區裡享受優閒午後時光。

台東基督長老教會牧師蕭丞宇表示，不少台東民眾提到鬼月，心中就會害怕，且生活作息上有不能玩水等禁忌，其實農曆7月應是祈求平安、充滿恩典的月份，從2009年起該教會都會在這個月份舉辦分享活動，讓大家看見神的愛。

一改往年在台東四維路夜市舉辦，去年嘗試前進社區，首度以市集及音樂會的形式聚集人潮，選定教會長期開辦學童課輔班的豐谷社區，今年考量社區居民的作息時間，移至假日的傍晚舉行，果然吸引人潮。

圍繞著舞台周邊的市集攤位，有二手物品義賣，社區媽媽精心烹煮的各式小吃，現場還有棉花糖、水果串沾上熱巧克力醬，成為社區小朋友最喜愛的午後點心，擅於繪畫的教友設置彩繪DIY攤位，讓小朋友利用牙刷沾上彩料，噴灑在畫布中，學童們玩的不亦樂乎。

蕭丞宇牧師說，活動中為社區祈福外，也讓民眾以平安喜樂的心面對農曆7月。

社區媽媽們自製各式小吃，小朋友最喜歡熱巧克力棉花糖串。（記者王秀亭攝）

社區居民規劃各式攤位，還有彩繪DIY最讓小朋友喜愛。（記者王秀亭攝）