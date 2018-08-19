台北醫院惡火頭七法會 家屬代表發聲明轟醫院卸責

劉先生代表罹難者家屬和媒體發表聲明稿，對於記者詢問是否認為院方推卸責任，劉先生深思後表示，醫院僅說目前正在調查。（記者邱書昱攝）

2018-08-19 10:18

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市新莊區的衛生福利部台北醫院護理之家，日前發生大火奪走13條人命，今天上午於板橋殯儀館舉行頭七法會，一名劉姓家屬代表罹難者家屬發表聲明稿。面對媒體追問院方是否有推卸責任，他深思後表示，醫院只有說一切都在調查當中，「只有感受到這個樣子」。

法會現場肅穆哀戚，罹難者家屬紅著眼眶相擁。代表罹難者家屬的劉姓先生表示，七天以來安排亡者後事，也在等待醫院給予事件始末的初步答覆，但是在二次的會談中，院方針對此事避而不談，讓家屬內心感到遺憾。

劉先生說，對於專家對於事件的評論，也讓家屬了解這次事故是從護理之家硬體設施不足所致，家屬不希望將過錯推歸咎於第一線人員身上，而忽略最根本的問題。

最後他說，如果護理之家配置和院方所說的一切合法，現實中卻發現還有很多地方不足，希望政府可以從根本改革，從法條、稽查到正確防災觀念宣導，在這個老年化社會中，長照是政府持續監督的事業，希望不會再有下一次事件發生。

媒體詢問關於後續補償的問題，劉先生說，補償措施還在考慮當中，沒有確切答案，然而追問院方初步結果，都沒有和家屬說明。