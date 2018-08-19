台中花博2600特約店 食衣住行育樂都有

「心之芳庭」憑花博卡可免費入園。（中市府提供）

2018-08-19 09:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕迎接台中花博，台中市政府推出花博卡及特約商店優惠，目前已有超過2600家，涵蓋食衣住行育樂各領域。市府今天說，首波超過700家特約商店優惠即日起開跑，包括肯德基、必勝客、赤鬼炙燒牛排、特力屋等均有不同優惠措施。

市府表示，首波特約商店優惠即日實施，肯德基憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶原價299元指定雙人套餐，只要205元；必勝客憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶指定原價1063元套餐，只要450元。

北澤壽喜燒專門店用餐消費，2人以上可享9折；赤鬼炙燒牛排則推出95折優惠。另外，台中多家糕餅店也與市府合作推出多項優惠，例如太陽堂食品企業有限公司推出自製產品9折；小林煎餅消費滿399元也可享95折優惠，但特價品及滿額折扣除外。

另外，心之芳庭、薰衣草森林則可免費入園；台中金典酒店也推出每日限量精緻房型5折優惠，且無須加收服務費，但特殊節日不適用；裕元花園酒店也推出平日住房享原價5折、平日用餐享9折優惠；特力屋也推出滿3000元現折300元優惠。

還有包括和原日式家庭料理、歐都納戶外休閒用品、樹太老日本定食專賣店、薔薇派、阿秋大肥鵝、永豐棧酒店、長榮桂冠酒店、谷關温泉飯店、紅點文旅等超過700間（含分店）首波特約商店，憑花博卡均可享多元優惠。詳情請上 2018臺中世界花卉博覽會官網。