走私中國 不肖人士山區設鐵籠捕捉食蛇龜

食蛇龜因售價上萬元引發覬覦遭捕捉。（記者廖淑玲翻攝）

2018-08-19 09:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕烏龜向來被視為是吉祥動物，卻有人拿龜板當可延年益壽的珍貴藥材走私中國，最近被發現有不肖人士在雲林山區設置多處鐵籠專門捕捉食蛇龜賣到中國，讓龜族面臨濫捕危機。

台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳指出，近月來在雲林山區頻頻發現有人設置鐵籠，就為捕捉食蛇龜，由於食蛇龜是低海拔的指標生物，有食蛇龜出沒代表生態系統較完整。

至於為何會遭覬覦被捕捉？陳清圳透過訪查，再經台灣生態學會理事林笈克告知，食蛇龜在黑市價格不錯，當然吸引不肖人士爭相獵捕。

陳清圳說，中國市場龜板的需求很大，供不應求，台灣才有人專門走私食蛇龜、柴棺龜及金龜等列保育類二級的野生動物到對岸，食蛇龜因數量較多最容易捕捉，但經濫捕後如今數量銳減，恐怕也近瀕危物種。

陳清圳強調，早經科學驗證龜板根本沒有藥效，但民間療法存在有許多謬誤觀念造成龜族生存危機，恐怕也會引發生態浩劫。

陳清圳再三疾呼，民眾或遊客尤其是經常在山區出入的社區居民，一發現有類似鐵籠子陷阱，尤其籠子內置放鳳梨或水果等誘餌，請務必先移走，避免食蛇龜誤入遭捕殺。

生態人士呼籲山區居民或遊客一發現捕龜的鐵籠子務必移走。（記者廖淑玲翻攝）