08/19 各報重點新聞一覽

2018-08-19 06:22

自由時報

亞運開幕 台灣拚超越10金

以「亞洲的力量」為主題的二○一八年雅加達─巨港亞運，昨晚在格羅拉蓬卡諾體育場舉行開幕典禮，派出史上最大團的台灣代表團，依照「奧會模式」在四十五個參賽國中排在第三十九位進場，由兩屆世大運金牌「舉重女神」郭婞淳擔任掌旗官。

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總統今訪美太空總署

蔡英文總統「同慶之旅」接近尾聲，十八日結束貝里斯訪問行程後，轉往美國休士頓過境一晚，總統在停留期間行程密集，將首訪美國國家航空暨太空總署（ＮＡＳＡ）詹森太空中心。總統還預計與美方人士會晤及聯繫。

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星巴克有狼 富家男偷拍7000餘張

知名連鎖咖啡店星巴克位於內湖的門市廁所，被人藏放HTC RE水管相機暗中拍錄，該相機還可遠端遙控錄影，讓色男如同觀看「直播」般偷窺被害人如廁。警方查知洲子街門市至少有三名女子受害，另一家門市尚未拍到畫面就被發現，已鎖定家族開公司、擁有多筆房地產的近四十歲富有男子涉案，近將傳喚追查。

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蘋果日報

狼潛星巴克偷拍百女 手機遠端遙控攝影 犯案3個月仍在逃

「這光太詭異了！」年輕女子在星巴克悠閒喝咖啡，中途如廁時，眼角餘光發現牆角竟有一團紅光，她抬頭瞧了天花板一眼，明明用的是黃色燈泡，這團紅光是怎麼回事？女子突然湧上不祥預感，低頭往置物台下方一看，果真發現有鏡頭黏在木板下方對著屁股拍攝，還顯示著正在錄影的紅燈，當場花容失色，衝出廁所大喊：「有人偷拍！」

賴揆子弟兵 外遇2女 坦承讓小四墮胎 元配原諒：我必須忍

閣揆賴清德子弟兵、台南市議員參選人黃偉展，遭爆料與前女員工發生婚外情，還讓另一個女人墮胎。黃偉展昨天在妻子陪同下出面，坦承出軌讓人墮胎，他強調只劈腿到「小三」、「小四」，對推薦他的立委林俊憲與支持者感到抱歉，也向妻子鞠躬道歉，黃妻在記者會上不時怒瞪丈夫，但考量子女及家庭圓滿選擇原諒，希望丈夫能繼續選下去。

聯合報

亞運開幕 中華隊拚超越10金

2018年雅加達亞運在格羅拉蓬卡諾體育場上空的煙火秀中正式展開，中華代表團在掌旗官郭婞淳帶領下進場，隊伍後方拉起布條，用印尼文寫下「謝謝」，並以英文告訴世界「我們愛雅加達」。

今年來台陸客 估減50萬人次

兩岸關係持續緊繃，有關單位嚴審來台陸客證件，暑假原本是旅遊旺季，但今年陸客來台反而減少，加上年底有縣市長選舉，陸客在十一長假及第四季傳統旺季來台情況恐更不理想，旅遊業預估，今年陸客來台將較去年再減五十萬人次。

中國時報

年砸上億 遊說華府！台火力全開 促美軍售

為向美爭取更多軍售，增進台美貿易，據《南華早報》報導，台灣正火力全開對華府展開遊說。透過美司法部文件顯示，遊說公司波多馬克國際夥伴（Potomac International Partners，簡稱PIP）已與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）洽談，包括將「助台爭取與美雙邊自貿協定，與美建立更強有力夥伴關係，並促美更常態性對台軍售」。

雅加達巨港亞運 盛大開幕！郭婞淳帥氣掌旗 率中華代表團進場

第18屆雅加達巨港亞運在台灣時間18日晚上8時，於印尼雅加達朋加諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）舉行開幕典禮，全程大約兩個小時，中華代表團由舉重女將郭婞淳擔任掌旗官，手持中華奧會五環梅花旗，於第39順位出場。