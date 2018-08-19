西南風影響南部防大雨 雙颱撲向日韓

今日台灣各地受到西南風影響，天氣持續不穩定，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-08-19 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣各地受到西南風影響，天氣持續不穩定，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨，溫度部分，各地高溫約在32至34度左右，未下雨時感受會較為悶熱。

中央氣象局指出，因西南風及對流雲系發展旺盛，南部地區有機率發生局部大雨，今日凌晨3點45分對台南市、高雄市、高雄縣發布大雨特報，提醒民眾需注意雷擊和強陣風。

第19號中度颱風「蘇力」位於琉球東方海面，行進方向將由西北西轉西北朝日本九州南方海面接近，對台灣無直接影響，但明（20日）晚起北部、東半部及恆春半島沿海地區可能有長浪，海邊活動請注意安全；另外，第20號輕度颱風「西馬隆」位於關島東方海面，朝西北西方向往日本移動，對台灣亦無直接影響。

今日空氣品質部分，因風速較強及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳。北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級。

週一至週六（20日至25日）台灣仍位於季風低壓的影響範圍內，週一（20日）西南風影響，天氣仍不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，須留意有局部大雨發生的機率。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 32 26 ~ 32 26 ~ 31 26 ~ 33

中度颱風「蘇力」（右）以及輕度颱風「西馬隆」（左）撲向日韓。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）