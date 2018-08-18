枋寮長者學畫畫 作品公開展覽好開心

枋寮長者開畫展。（記者陳彥廷翻攝）

2018-08-18 23:07

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣邁入高齡社會，尤其偏鄉還有青壯年流失的問題，枋寮鐵道藝術村的老師洪麗雯日前接下關懷據點的工作，成為講師，不過不是什麼保健的課程，而是請老朋友們學習繪畫，今天畫展開展，全鄉11個社區都到了，就為一睹自己的畫有沒有被掛上「板仔寮藝文館」。

枋寮鄉衛生所日前媒合社區關懷據點與枋寮F3藝文特區，打造不一樣的防老「防線」，藝術家洪麗雯接下她自己從沒想過的工作，竟是教上百名長者在短短6小時內畫完自己的畫作。

洪麗雯說，透過長者天天五蔬果為主題，教會長者們作畫，不過因為關懷據點「很忙」，她每個社區最多只能教6個小時，長者就必須交出作品，剛接手時也是覺得惶恐，擔憂畫紙恐成白卷。

「老師，我這輩子從沒拿過畫筆啊！」，洪麗雯剛開始教學時，就常接獲「學生」們這樣反應，她也只能硬著頭皮請長者們盡情揮灑，把自已心目中的蘋果、葡萄畫出來，沒想到成果出奇的好，老人們都非常有天分的把健康的蔬果繪出，10社區共挑出60幅畫作開展，再選10幅畫頒發獎狀。

長者今天到場，有的「上榜」，是高興的又叫又笑，直說「以前連水彩筆都沒畫過還能開畫展」，有的落榜則是不甘願，要求洪麗雯還要再為他們上課。

枋寮鄉長參選人丁勇智、陳亞麟則是前後腳到場恭賀，丁勇智會後還在臉書加碼政策，指他若選上，老人重陽敬老津貼將從500元加碼到3000元。