與神同行！廟埕3對3鬥牛 參賽選手：上籃如有神助

選手廟埕打籃球如有神助。（記者陳彥廷攝）

2018-08-18 22:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港下廍社區今天舉辦3對3籃球賽，不過場地很特殊，把里內大廟建安宮的廟埕拿來當球場，球賽已連續舉辦5年，有選手就說，在神明面前打籃球，上起籃來如有神助！

東港下廍社區守望相助隊今年已是第5年舉辦3對3籃球賽，主辦單位說，這個比賽專門為學生舉辦，學生們暑假大多都有回家，但也不希望他們宅在家，舉辦籃球賽，用正當活動鼓勵學子出門。

今年共有18隊參賽，大專組參賽人最多，「J.L」隊打下冠軍、「峰明車行」隊獲亞軍、「我也不知道」隊得季軍；高中組參賽隊數少，只頒發冠軍隊「超底阿」；國中組冠軍是「吃嘴隊」、亞軍則為「豬熊貓」。

建安宮主祀清水祖師，廟埕籃球場不罕見，不過，在廟埕辦球賽可就相對不常見，當地鎮代林清發說，下廍里的巷弄仍以傳統農村的小路為主，路邊也沒有籃球場等公共設施，以往學生要打球，得騎自行車或機車回鎮內學校球場，因此決定舉辦球賽。

有選手說，外地人或許會覺得在廟埕比賽打球很特殊，不過，自己打了3、4年，已經習慣，和其他地方的籃球場相比，這裡可是「神明的主場」，大家沒有任何一方有「主場優勢」，但他也打趣地說，上籃像「與神同行」，感覺跳起來有比較高，似有神效！